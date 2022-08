Diablo Immortal: modifiche agli Emblemi Leggendari in arrivo, ecco perché

Gli Emblemi Leggendari di Diablo Immortal subiranno delle modifiche, ha annunciato Blizzard: lo scopo dell'operazione è quello di valorizzare ognuno di questi oggetti e differenziarlo dagli altri perché gli utenti comprendano meglio ciò che stanno acquistando.

Giunto a quota 30 milioni di giocatori grazie al lancio in Cina, Diablo Immortal non ha mai fatto mistero di un sistema di monetizzazione controverso, che per quanto opzionale ai fini dei contenuti single player mostra il fianco a evidenti derive pay-to-win in ambito competitivo.

Gli Emblemi Leggendari svolgono un ruolo importante in quest'ottica, ed è per tale motivo che gli sviluppatori hanno pensato fosse il caso di valorizzarli dal punto di vista visivo, modificandone non solo i colori ma anche l'aspetto per offrire maggiore chiarezza.

Diablo Immortal, i nuovi Emblemi Leggendari

"Questo lavoro aiuterà gli utenti a distinguere fra gli Emblemi Leggendari (che diventeranno quello arancione nell'immagine) dagli Emblemi Leggendari Eterni (che rimarranno come quello viola al centro, con le gemme che possono essere vendute al mercato)", ha spiegato il lead designer Wyatt Cheng.

"Vogliamo assicurarci che la gente sappia esattamente cosa otterrà quando effettua un acquisto, controlla gli oggetti nell'inventario e li utilizza per ottenere maggiori ricompense durante le spedizioni."