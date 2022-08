The Last of Us Parte 1, video mostra i nuovi vestiti sbloccabili di Joel ed Ellie

The Last of Us Parte 1 includerà una serie di nuovi vestiti sbloccabili per i protagonisti dell'avventura, Joel ed Ellie, come rivela il video pubblicato sui social da PlayStation.

A pochi giorni dal trailer con le opzioni di accessibilità, che è valso a Naughty Dog i complimenti di Phil Spencer, ecco dunque un altro aspetto del remake arricchito rispetto alla versione originale di The Last of Us.

Nello specifico, potremo far indossare ai due personaggi gli outfit più disparati: dalle camicie di flanella ai maglioncini, passando per una discreta varietà di magliette a maniche lunghe o corte.

Non è finita: agli oggetti sbloccabili si aggiungono anche alcune skin che cambiano l'aspetto delle armi, come si vede nel video per la pistola e l'arco.

The Last of Us Parte 1 sarà disponibile su PS5 a partire dal 2 settembre, mentre la versione PC arriverà più avanti.