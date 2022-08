The Last of Us Parte 1, breve video mostra le nuove animazioni del banco di lavoro

The Last of Us Parte 1 vanterà nuove animazioni per quanto concerne il banco di lavoro, come rivela il breve video pubblicato da PlayStation UK alcuni minuti fa.

Dopo il video con i nuovi vestiti sbloccabili per Joel ed Ellie, eccoci dunque alle prese con uno degli aspetti del remake che è stato migliorato prendendo a esempio quanto visto in The Last of Us Parte 2.

Nel gioco è possibile usare il banco di lavoro al fine di impiegare i materiali raccolti in giro per gli scenari e migliorare le armi in nostro possesso, aumentandone la potenza, la cadenza di fuoco o la capienza del caricatore, nonché per creare nuovi oggetti.

Mentre PlayStation continua a promuovere il gioco in vista dell'uscita, fissata al 2 settembre, su YouTube è allarme leak per The Last of Us Parte 1, con diverse sequenze di gameplay finite online anzitempo.