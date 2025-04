The Last of Us Parte 2 Remastered gira a 30 fps fissi su Steam Deck: lo ha rivelato il project director della versione PC, Coen Frauenfelder, nel corso di un'intervista con Game Informer in cui Nixxes ha spiegato che prende molto sul serio l'handheld prodotto da Valve.

"The Last of Us Parte 2 Remastered è verificato per Steam Deck, dunque siamo molto soddisfatti", ha detto Frauenfelder. "Anche per quanto concerne la scalabilità, che ovviamente è stata una delle cose più importanti per noi: ci siamo assicurati che il gioco possa girare bene su hardware diversi, quindi anche su Steam Deck."

"Steam Deck rappresenta un mercato di nicchia, ma lo riteniamo molto importante. Del resto stiamo lanciando un gioco su Steam e ciò include l'intera comunità di utenti di Steam Deck, che sono esattamente come gli hardcore gamer su PC con sistemi più veloci: molto appassionati."

Come sappiamo, il lancio di The Last of Us Parte 2 Remastered su Steam è fissato a oggi, 3 aprile, con lo sblocco a partire dalle 19.00: ancora una manciata di ore e avremo modo di toccare con mano questa nuova esperienza.