The Last of Us Parte 2 Remastered per PC ha ricevuto la patch 1.1, ecco cosa cambia

Nixxes ha pubblicato oggi la patch 1.1 di The Last of Us Parte 2 Remastered per PC , che mira a risolvere vari problemi di crash dell'applicazione e altri che si verificano in location specifiche.

Altri problemi risolti e un fix fai-da-te per i salvataggi automatici

Grazie l'aggiornamento ora i punteggi dei vostri amici verranno visualizzati nelle classifiche giornaliere della modalità Senza Ritorno ed è stato risolto un problema di audio fuori sincrono che si verificava guardando il documentario Groundend 2.

Gli sviluppatori sono a conoscenza di ulteriori problemi segnalati dalla community e sono già al lavoro per risolverne quanti più possibili con il prossimo aggiornamento. Uno di questi riguarda il salvataggio automatico e una possibile causa potrebbero essere i servizi di cloud storage che entrano in conflitto con l'applicazione. In attesa che questa magagna venga corretta, gli sviluppatori suggeriscono di mettere OneDrive e applciazioni simili mentre si gioca a The Last of Us Parte 2 Remastered.

Rimanendo in tema, ieri è stata presentata la The Last of Us Complete per PS5, una raccolta in edizione fisica e digitale che include entrambi i giochi che compongono la serie di Naughty Dog.