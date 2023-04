The Last of Us Parte I: una mod inserisce Pedro Pascal al posto del Joel originale

Con l'arrivo di The Last of Us Parte I su PC, oltre a una grande quantità di glitch e bug, arrivano anche le immancabili mod, come dimostra questa particolare opera dell'utente Twitter Speclizer che ha inserito Pedro Pascal al posto del Joel originale.

Il modder è riuscito a creare un modello 3D piuttosto convincente dell'attore che interpreta Joel nella serie TV HBO di The Last of Us, creando in questo modo un effetto particolare, in quanto decisamente in linea con l'immaginario dello show televisivo.



Il modello 3D sostituisce in tutto e per tutto quello originale, verosimilmente attraverso la modifica del solo volto del personaggio, dunque animazioni e situazioni restano precisamente le stesse, così come la voce originale, con il doppiaggio di Troy Baker.

Sebbene la riproduzione di Pascal non sia proprio perfetta, la somiglianza c'è tutta, dunque il lavoro del modder è sicuramente apprezzabile, come possiamo vedere nel video integrato nel messaggio pubblicato attraverso Twitter.

Per il resto, il gioco su PC continua ad essere un coacervo di problemi tecnici, ma ieri sono arrivati nuovi hotfix da parte di Naughty Dog, con un'altra patch di grandi dimensioni che dovrebbe arrivare nel corso della settimana.