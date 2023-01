The Last of Us, serie TV: l'origine della pandemia forse scoperta da alcuni spettatori

La serie TV di The Last of Us resta molto fedele ai videogiochi ma reinterpreta alcuni aspetti di questo, in particolare per quanto riguarda la costruzione del mondo e la dinamica dell'infezione da Cordyceps, ma alcuni spettatori potrebbero aver scoperto la causa iniziale della pandemia in base ad alcuni indizi presenti già nel primo episodio della serie.

Ovviamente premettiamo che quanto riportato rappresenta un potenziale, gigantesco, spoiler su quello che verrà fuori negli episodi successivi, dunque chi non ha intenzione di ricevere anticipazioni, sebbene solo presunte per il momento, forse farebbe meglio a evitare di leggere quanto segue.

The Last of Us, un'immagine dalla serie TV

C'è da dire che lo stesso Craig Mazin, showrunner della serie TV di The Last of Us, ha detto chiaramente "spettatori molto attenti potrebbero essere ricompensati, durante la visione di questo episodio, perché abbiamo lasciato delle piccole briciole che potrebbero poi trovare un significato più avanti", come a confermare il fatto che nel primo episodio della serie sono contenuti indizi per spiegare varie cose che si sviluppano poi successivamente.

Tra queste ci sarebbe l'origine dell'infezione, che come abbiamo visto si propaga in maniera diversa dalle spore viste nel videogioco, ma evidentemente ha un inizio anche differente. Secondo quanto messo insieme da vari fan, la diffusione del cordyceps potrebbe partire dalla farina, colpendo inizialmente tutti coloro che hanno a che fare con tale prodotto e i suoi derivati.

Questo spiegherebbe anche perché Joel e Sarah, insieme a Tommy, non vengono colpiti inizialmente dalla malattia: nel primo giorno dell'infezione, una serie di coincidenze tengono i personaggi lontani dalla farina: nonostante sia il compleanno di Joel, la figlia è costretta a cucinare le uova invece di fare una torta proprio perché non ha farina in casa. Entrambi rifiutano di mangiare dei biscotti offerti da una famiglia di vicini (che invece viene presto colpita dalla malattia) e alla radio si sentono notizie di una situazione disastrosa a Giacarta, dove si trovano enormi impianti per la lavorazione della farina da esportare nel mondo.

Successivamente, quando la situazione inizia a diventare critica, Sarah rifiuta nuovamente i biscotti perché contengono frutta secca. Tutti questi elementi, per i fan, rappresentano troppe coincidenze e potrebbero spiegare quale sia il vettore iniziale dell'infezione.

Ovviamente c'è qualcuno anche qui in redazione che ha già visto l'intera serie, ma nonostante questo non siamo in grado, in questo momento, di confermare o smentire la teoria perché lo abbiamo prontamente bloccato su Whatsapp prima che potesse spoilerarcelo. Per sapere se la teoria della farina è esatta non resta dunque che attendere tutti le prossime puntate della serie, la quale è peraltro diventata il secondo miglior debutto per HBO dal 2010, dopo House of the Dragon.