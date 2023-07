The Legend of Zelda: Ocarina of Time: vediamo il Tempio del Tempo arricchito con il ray tracing

Se vi siete mai chiesti come sarebbe stato il Tempio del Tempo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time rifatto con grafica moderna e arricchito con il ray tracing, ecco la risposta: sarebbe stato decisamente suggestivo.

A realizzare l'impresa è stato Jake, del canale YouTube "Gioco con lo scemo", che ha già tentato imprese simili in passato, tra Monkey Island e Metal Gear. Vediamo il nuovo filmato nintendocentrico:

Come nasce il progetto? La leggenda narra, cioè Jake nella descrizione del video, che il nostro architetto stesse cercando dei modelli 3D di un gabinetto particolarmente pacchiano, per dei clienti dai gusti discutibili quando, in preda a una visione cosmica dettata dalla noia e dal ribrezzo, ha cercato "tempio del tempo, zelda" su Google, invece del solito "asian threesome", trovando il modello 3D dell'iconico luogo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, proveniente da The Legend of Zelda: Breath of the Wild. "Qualche pazzo lo aveva modellato e condiviso. Quello che è successo dopo, in sole 3 ore di lavoro lo vedrete in questo video."