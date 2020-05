The Witcher 3 diventa più realistico con la mod HD Reworked Project 12.0, come da video confronto

The Witcher 3 continua ad essere il banco di lavoro dei modder, che si prodigano ancora su un gran numero di progetti, tra i quali troviamo l'interessante mod HD Reworked Project 12.0 Ultimate, di cui possiamo vedere i miglioramenti apportati nel nuovo video confronto che mostra una grafica più realistica.

La mod in questione agisce su vari elementi della grafica di The Witcher 3, in generale rendendola più realistica attraverso l'introduzione di texture in risoluzione più alta e rielaborate in modo da avere una resa più realistica per quanto riguarda i materiali.

Come visibile nel video, miglioramenti piuttosto evidenti sono visibili sui modelli dei personaggi, sia per quanto riguarda i volti che la realizzazione di vestiti, armi e armature, grazie alla migliora resa di tessuti, metalli e volti. In base alla descrizione, sembra che la mod non pesi eccessivamente sul sistema occupando ampie porzioni di memoria video, dunque non dovrebbe portare a peggioramenti in termini di performance.

Si tratta di normal map e mesh di alta qualità, in base a quanto riferito dai modder, in grado di migliorare l'aspetto generale della grafica di The Witcher 3, oltre a incrementare il livello di dettaglio e rielaborare anche l'aspetto di alcuni oggetti specifici. Il risultato è un miglioramento complessivo che però non modifica lo stile grafico originale del gioco e non dovrebbe portare a peggioramenti sul fronte delle performance.

Potete trovare la mod a questo indirizzo, mentre ricordiamo anche l'ottimo lavoro effettuato con la mod Enhanced che aggiunge l'opzione grafica Extreme alle impostazioni di The Witcher 3, gioco che ha recentemente compiuto cinque anni.