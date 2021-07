The Witcher: Monster Slayer, una data d'uscita per il gioco free-to-play su smartphone

The Witcher: Monster Slayer, il gioco mobile free-to-play basato su The Witcher e sviluppato da Spokko, ha una data d'uscita per quanto riguarda la versione definitiva, fissata per il 21 luglio 2021, su iOS e Android.

Si tratta di una sorta di action RPG che sfrutta la realtà aumentata per disporre mostri da combattere in giro per il mondo reale, in maniere simile ai sistemi utilizzati da celebri Pokémon GO e Harry Potter: Wizards Unite, unendo le mappe reali con una dislocazione più o meno random di creature che, una volta localizzate, vengono visualizzate sullo schermo in realtà aumentata, come se si trovassero nel mondo reale.

Il gioco si svolge dunque come una sorta di Pokémon GO, con la necessità di spostarsi fisicamente da un luogo all'altro alla ricerca di mostri. In qualità di giovane Witcher in cerca di affermazione, dobbiamo cercare di portare a termine quanti più contratti possibile, liberando le zone dalle presenze oscure in questa versione "dark fantasy" del mondo reale tratta direttamente dalla serie videoludica The Witcher.

All'interno troviamo tutte le creature tipiche del bestiario dei videogiochi e dei libri a cui si riferiscono, con un sistema di combattimento piuttosto semplificato ma che ha comunque degli elementi da RPG, come la possibilità di equipaggiare armi diverse e utilizzare vari tipi di attacco.

In vista dell'uscita fissata per il 21 luglio, Spokko e CD Projekt RED hanno anche aperto le pre-registrazioni alla versione Android, effettuabili a questo indirizzo. Vediamo dunque il trailer "The Path is Calling" di The Witcher: Monster Slayer, di cui abbiamo pubblicato un'anteprima lo scorso settembre, quando il gioco era stato reso disponibile su iOS in soft launch in Nuova Zelanda.