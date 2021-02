The Witcher Stagione 2: la serie Netflix continua le riprese, nuovo post dalla showrunner

The Witcher Stagione 2 è ancora in lavorazione, con le riprese che proseguono anche se un po' a rilento a causa dei problemi connessi alla pandemia da Covid-19 a cui si è aggiunto anche il recente infortunio di Henry Cavill, tuttavia Lauren Hissrich, showrunner della serie Netflix, non sembra affatto essersi persa d'animo.

Insomma, la produzione e le riprese di The Witcher Stagione 2 si sono protratte fin troppo a lungo rispetto anche ai programmi iniziali, ma questo pare non aver scalfito l'entusiasmo della Hissrich, peraltro condiviso anche dagli attori e gli altri membri del team, con Henry Cavill in testa. Il nuovo tweet condiviso dalla showrunner, responsabile della serie per Netflix, esprime grande gratitudine e gioia per essere ancora parte di questo grande progetto, pubblicando anche un'affascinante foto tratta dal set all'aperto.

Si tratta di un'immagine risalente addirittura a un anno fa, per far capire quanto tempo sia passato dall'inizio della produzione per la seconda stagione della serie, ma nonostante questo "quando guardo a quelle fantastiche notti nei boschi, una cosa rimane costante: mi sento ancora la donna più fortunata del mondo", ha scritto la Hissrich.

Nel frattempo, le riprese della seconda stagione sono ricominciate il mese scorso, cosa che dovrebbe dare una nuova mossa a tutta la produzione, ma non c'è ancora una data precisa sul lancio della nuova stagione su Netflix.