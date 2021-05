The Witcher Stagione 2 è in post-produzione, showrunner è "dannatamente entusiasta"

Una delle serie più attese dell'anno è di certo The Witcher Stagione 2. Lo show TV di Netflix ci sta facendo attendere, anche a causa di alcuni ritardi causati dal COVID-19, ma sembra essere sulla buona strada per l'uscita nel 2021. Ora, giunge un nuovo aggiornamento: la serie TV è ora in post-produzione. La showrunner afferma di essere "dannatamente entusiasta".

Parliamo di Lauren S. Hissrich che, tramite il proprio account Twitter, ha scritto: "Di nuovo a Londra. Di nuovo nelle (piccole oscure rumorose) stanze dove accade. Proprio così, siamo nel pieno della post-produzione di The Witcher Stagione 2, sono dannatamente entusiasta".

The Witcher Stagione 2 ci permetterà di vedere in che modo è cambiata Ciri

Ted Sarandos di Netflix ad aprile aveva anche svelato che "Ciò che è accaduto nella prima parte di quest'anno è che molti dei progetti che speravamo di poter pubblicare sono stati rimandati a causa di una serie di ritardi condizionati dalla post-produzione e dal COVID-19. Pensiamo che potremo tornare a un ritmo più stabile nella seconda metà dell'anno, certamente nell'ultimo trimestre durante il quale ci saranno alcune stagioni di show popolari come The Witcher e You e Cobra Kai". Pare quindi che l'uscita sia prevista per la fase finale del 2021. Il fatto che la post produzione sia partita è di certo un buon segno.

I ritardi hanno però avuto un impatto su The Witcher Stagione 2: Thue Rasmussen, che doveva interpretare Eskel, ha abbandonato il progetto; il suo posto è stato preso da Basil Eidenbenz. Un mese fa è stato anche mostrato il Dietro le quinte.