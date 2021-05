Qualifiche UEFA EURO 2021 PES: la eNazionale gioca i Playoff per l'Europeo

Lunedì 10 maggio dalle 16:45 alle 22:15, in altre parole tra poche ore, la eNazionale TIMVISION PES scenderà nuovamente in campo. L'obiettivo è, ovviamente, il pass per UEFA EURO 2021, sfuggito per un soffio durante la fase a gironi, chiusa in seconda posizione dietro il Portogallo. Oggi gli Azzurri affronteranno Belgio, Turchia, Austria e Ucraina. Il 17 maggio i match di ritorno: le prime tre classificate accederanno alla fase finale in programma il 9 e 10 luglio a Londra.

Ottenere il pass per la fase finale del Campionato Europeo e difendere il titolo conquistato un anno fa. E' questo l'obiettivo della eNazionale TIMVISION PES, impegnata lunedì 10 maggio nelle gare di andata dei play off di UEFA eEURO 2021. Dopo aver chiuso il girone di qualificazione al secondo posto alle spalle del Portogallo, gli Azzurri sono stati sorteggiati nel Gruppo B dei play off con Belgio, Turchia, Austria e Ucraina, mentre nel Gruppo A si contenderanno la qualificazione Germania, Lussemburgo, Albania, Russia e Paesi Bassi.

Le prime tre classificate di ciascun girone accederanno alla fase finale che si svolgerà il 9 e 10 luglio a Londra, raggiungendo le 10 nazionali già qualificate dopo aver vinto i rispettivi gironi eliminatori: Croazia, Francia, Grecia, Israele, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia e Spagna.

Le gare dell'Italia, che metterà il suo destino nelle mani di Nicola 'nicaldan' Lillo, Alfonso 'AlonsoGrayFox' Mereu, Carmine 'Naples17x' Liuzzi e Raffaele 'Raf_934' Pagliuca, saranno trasmesse dalle ore 16.45 di lunedì 10 maggio in live streaming su TIMVISION, sul sito della eNazionale e sul canale Twitch della FIGC. Lunedì 17 maggio, dopo i match di ritorno, si conosceranno i nomi delle ultime sei finaliste che a luglio voleranno a Londra per provare a vincere il torneo continentale.

