Call of the Sea: trailer svela la data di uscita per PS4 e PS5

L'editore Raw Fury e lo sviluppatore Out of the Blue hanno annunciato tramite un nuovo trailer che Call of the Sea sarà presto disponibile su PS5 e PS4. La data di uscita è l'11 maggio 2021 (il trailer afferma "disponibile ora", ma non è vero).

Vi ricordiamo che Call of the Sea è stato rilasciato a dicembre 2020 su Xbox Series X|S, Xbox One e PC (via Steam e GOG). Il gioco è anche stato rilasciato all'interno di Game Pass Ultimate per console e PC. Ora, dopo sei mesi circa, arriva su PS4 e PS5.

Call of the Sea arriva ora su PS4 e PS5

Call of the Sea ci porta nel 1934, in un grande viaggio nel Sud Pacifico. La protagonista, Norah, ha attraversato l'oceano seguendo le tracce della spedizione del marito scomparso. Infine, la donna si ritrova in un paradiso tropicale senza nome, un luogo dimenticato nel quale sono presenti i resti di una civiltà perduta.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Call of the Sea è un buon titolo d'esordio per Out of the Blue e un biglietto di presentazione su quelli che sono i suoi punti di forza - narrazione ed enigmi. Se sulla prima siamo rimasti piacevolmente colpiti, soprattutto nel presentare una storia ispirata a lovecraft senza scegliere il più comune approccio horror, lato gameplay c'è un po' di confusione generale che porta ad alcuni enigmi la cui risoluzione sembra affidarsi più al caso che alla logica; soprattutto però spinge a un picco ingiustificato di difficoltà nella fase centrale, a causa del quale l'esperienza subisce una battuta d'arresto e rompe l'immersione creata fino allora dal racconto. Non è la clamorosa sorpresa indie che lascia a bocca aperta, tuttavia è un esordio capace di tracciare una promettente strada per lo studio spagnolo."