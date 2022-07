Thor: Love and Thunder, incassi per 302 milioni di dollari: miglior debutto della saga

Thor: Love and Thunder ha totalizzato incassi per 302 milioni di dollari a livello internazionale nel primo fine settimana di proiezioni, segnando il miglior debutto della saga con protagonista Chris Hemsworth.

Nel video diario sull'evoluzione di Thor abbiamo potuto osservare come sia cambiato il personaggio tra un film e l'altro, ma non c'è dubbio che la visione di Taika Waititi abbia rappresentato uno scossone per il franchise.

Sebbene i fan Marvel abbiano generalmente criticato l'approccio parodistico del regista, pare che alla fine i risultati al botteghino premino lo "zio del tuono" con 143 milioni negli USA e 159 milioni negli altri mercati, per un totale di appunto 302 milioni.

Come detto, è il miglior debutto di sempre per un film di Thor, anche meglio di quanto realizzato da Ragnarok. Al momento si tratta della terza migliore apertura del 2022 negli Stati Uniti, della seconda migliore apertura a livello globale.

A proposito, avete letto la nostra recensione di Thor: Love and Thunder?