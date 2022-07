I giochi migliori del 2022 per PS5, PS4, Xbox, PC e Nintendo Switch secondo Metacritic

Metacritic ha stilato la classifica dei giochi migliori del 2022 per PS5, PS4, Xbox, PC e Nintendo Switch. In cima alla top 10, che non include remake, remaster, riedizioni o conversioni di titoli usciti in precedenza, troviamo naturalmente Elden Ring; ma quali sono gli altri nomi? Scopriamolo insieme.

Elden Ring Neon White Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative NORCO Horizon Forbidden West OlliOlli World Gran Turismo 7 Total War: Warhammer 3 Citizen Sleeper

Come detto, Elden Ring, definito un gioco incredibile dai voti delle recensioni internazionali, controlla una top 10 che vede in seconda posizione il sorprendente Neon White, action in prima persona per PC e Nintendo Switch che anche noi abbiamo premiato con una gran bella valutazione (vedi la recensione di Neon White).

Anche il terzo posto, tuttavia, è una grossa sorpresa: ci troviamo il picchiaduro a scorrimento in stile retrò Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, che sembra aver entusiasmato davvero tutti, mentre la top 5 viene completata da AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative e il poco conosciuto Norco.

Dopodiché troviamo Horizon Forbidden West, accolto con ottimi voti dalla stampa, il frenetico OlliOlli World e un'altra esclusiva PlayStation, Gran Turismo 7, che tuttavia dopo il lancio ha fatto parecchio discutere.