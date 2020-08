Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, trovati riferimenti a Nintendo Switch nei file della demo

Nei file della demo di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 sono stati ritrovati degli inequivocabili riferimenti a una potenziale versione Nintendo Switch, che naturalmente sono finiti subito online, alimentando le speranze di chi desidera giocarci in portabilità (ma non solo).

Di che si parla, nello specifico? Di tre immagini relative ai controller di Nintendo Switch. Nella prima si può vedere la console in modalità portatile, nella seconda il Pro controller e nella terza i Joy-con con grip.

Naturalmente mancando le conferme ufficiali vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele. Gli scenari che emergono dal ritrovamento possono essere infatti diversi. Il più probabile è che sia effettivamente in lavorazione una versione Nintendo Switch di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, la cui uscita sarà successiva alle altre.

C'è però anche la possibilità più remota ma comunque concreta che questa versione fosse in lavorazione, ma che sia stata cancellata (magari per problemi di sviluppo). I file della demo potrebbero essere rimasti nella demo per una svista. Noi preferiamo credere che prima o poi giocheremo a Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 sulla console ibrida di Nintendo. Voi?

Looks like the tony hawk remake is coming to the switch (this was found in the files of the demo along side ui for the joy con grip and pro controller) pic.twitter.com/awndQrLFk4