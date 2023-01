Trackmania: data d'uscita su Steam svelata dalla pagina appena lanciata

Ubisoft ha aperto la pagina Steam di Trackmania, dove possiamo leggere anche la data d'uscita ufficiale del gioco: il 2 febbraio 2023. Ovviamente stiamo parlando della data d'uscita su Steam, visto che il titolo sviluppato da Ubisoft Nadeo è disponibile già da tre anni.

Trackmania sta per aggiungersi ai titoli di Ubisoft che sono stati ripubblicati su Steam, dopo anni in cui hanno disertato la piattaforma. Nei mesi scorsi titoli come gli ultimi Assassin's Creed o The Division 2 hanno fatto il loro debutto nell'amatissimo negozio digitale di Valve alla ricerca di fare qualche vendita per risollevare le finanze di Ubisoft, messe alla prova dai recenti insuccessi.

Pagina Steam di Trackmania

Leggiamo la descrizione ufficiale di Trackmania:

CORRI IN SOLITARIA O CON GLI AMICI

• Sblocca medaglie, trofei e skin prestigio.

• Scala le classifiche nell'intensa modalità Classificata in stile sfida.

• Corri su piste stravaganti in modalità Royal, il nostro scontro finale da 60 giocatori.

• Il cross-play e la progressione di piattaforma ti consentono di giocare ovunque!

CONTENUTI IN CONTINUA EVOLUZIONE

• Goditi nuove campagne ogni tre mesi.

• Gareggia sul Tracciato e nella Coppa del giorno con i tracciati creati dai giocatori e curati da Nadeo.

• Entra in un club, gestisci le attività della community e accedi a skin per auto, stanze online, concorsi e altro ancora.

CREATIVITÀ IN LIBERTÀ

• Crea infinite possibilità con l'editor di tracciati.

• Progetta incredibili skin per auto.

• Mostra le tue abilità con l'editor di replay.