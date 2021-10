Twitch, aggiornamenti sul data breach: credenziali account e carte di credito

Twitch ha pubblicato un altro aggiornamento sul clamoroso data breach emerso nelle ore scorse, approfondendo un po' la questione sulle credenziali di login degli account, ovvero gli username e le password, oltre ai dati sulle carte di credito, cercando di tranquillizzare parzialmente su questi argomenti.

La compagnia conferma che alcuni dati sono stati esposti su internet, questo a quanto pare "a causa di un errore in un cambiamento di configurazione dei server che è stato sfruttato per un accesso da parte di un'entità third party ostile".

Viene dunque confermato ufficialmente il data breach, come era emerso già ieri dopo che si era diffusa la notizia del grosso attacco hacker subito dalla piattaforma.

Il messaggio di aggiornamento da parte della compagnia non fa ancora molta luce sull'accaduto, sostenendo che i team stanno lavorando alacremente per investigare bene tutta la questione e capire nei dettagli l'impatto di questo attacco. Tuttavia, intanto Twitch ha voluto rassicurare almeno su alcuni aspetti, in attesa di avere una visione più chiara.

"Al momento, non abbiamo indicazioni del fatto che le credenziali di login degli account siano state esposte, stiamo continuando ad indagare". Questa è una frase piuttosto di circostanza, perché le prime informazioni tendono sempre a rassicurare su questo aspetto in attesa di ulteriori indagini, tuttavia speriamo che tali dati siano veramente al sicuro.

Più tranquilla dovrebbe essere la situazione sul fronte delle carte di credito: "i numeri completi delle carte di credito non vengono immagazzinati da Twitch, dunque questi non possono essere stati esposti", ha spiegato la compagnia alla fine del messaggio.