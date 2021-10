Battlefield 2042: possibili errori nella beta e come risolverli

Battlefield 2042 prosegue la sua fase di beta avvicinandosi alla parte più ampia di questa, ovvero l'open beta che inizierà domani, ma intanto compaiono alcuni errori nella fase di accesso anticipato che impediscono di partecipare al gioco, con alcune soluzioni proposte in attesa di ulteriori correzioni.

Uno di questo problemi è l'errore sconosciuto, ovvero "Unknown Error", che compare in certi casi quando si cerca di iniziare un match a Conquest nella beta di Battlefield 2042: si tratta di un problema lato server, dunque non può essere modificato direttamente dal giocatore e non dipende propriamente dal codice del gioco, dunque è DICE che deve attivarsi per risolvere la questione internamente.

Il team è già al corrente del problema e una soluzione verrà applicata in remoto il prima possibile, senza bisogno di un aggiornamento da scaricare, dipendendo anche dalla gestione del traffico di dati online sull'infrastruttura server, che dovrà essere ampliata velocemente in questi giorni.

Un altro problema noto è l'errore per cui compare il messaggio "Impossibile connettersi ai server EA" o "Unable to Connect to EA Servers", che può comparire sul menù. Quest'ultimo sembra legato più specificamente al client di gioco e può dunque essere risolto con una procedura da parte dei giocatori.

Come riferito da EA se ci si trova su console dobbiamo chiudere il gioco e riaprirlo, se invece siamo su PC dobbiamo seguire questi passi: