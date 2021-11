Twitch: Amouranth è così popolare da poter essere una categoria a se stante

Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa è la streamer più popolare su Twitch. Di fatto è così popolare che potrebbe essere una categoria a se stante, almeno stando agli ultimi dati emersi sulle ore di trasmissioni guardate dagli utenti. Nemmeno star come Pokimane e SadDummy possono tenerle testa.

Stando agli ultimi dati elaborati da StreamElements, Amouranth ha una media di tre milioni di ore di visualizzazioni al mese, molte più di Pokimane, ferma a 1,7 milioni, e SadDummy, che non va oltre gli 1,5 milioni.

Tutte le categorie che tocca raggiungono dei nuovi record, da quella hot tub a quella dei giochi da tavolo, passando per le famigerate live ASMR. La Siragusa, di suo, ama spaziare, visto che è attiva in molte categorie diverse. Evidentemente i frequentatori di Twitch, per la maggior parte videogiocatori, la trovano interessante, nonostante qualche tirata moralista.

Amouranth è la streamer di maggior successo su Twitch

Amouranth di suo ha ben chiaro che questo successo non potrà durare per sempre e ha già pronto un piano di ritiro. Certo, se i numeri rimangono questi è chiaro che andrà in pensione tra parecchi anni.

Va detto che, nonostante sia indubbiamente la streamer numero uno per ore di visualizzazione, è ancora indietro rispetto agli streamer. Per arrivare alla top 10 le mancano circa 2 milioni di ore di visualizzazione. Non poche.