Twitch: ex-giocatore professionista di League of Legends bannato da Twitch per insulti razzisti

Fabian 'Febiven' Diepstraten, ex-giocatore professionista di League of Legends, ormai ritirato, è stato bannato da Twitch l'8 gennaio 2022 a causa di alcune battute razziste pronunciate durante un live stream sulla piattaforma.

L'ex giocatore dei FNATIC si era ritirato nel 2021 proprio per inseguire una carriera da influencer, concentrandosi sugli streaming. Durante il live stream incriminato, il nostro si è lasciato andare a commenti anti polacchi, che gli sono costati segnalazione e ban.

Febiven non ha ancora commentato l'accaduto. In realtà non ha ancora nemmeno confermato se il ban sia arrivato per le battute razziste, anche se è molto probabile. Comunque sia si tratta del suo primo ban, quindi dovrebbe essere presto reintegrato, anche se non sappiamo quanto sarà tenuto lontano degli streaming.

Twitch naturalmente non ha commentato l'accaduto, per tutelare la privacy dei suoi utenti, anche se le sue linee guida rispetto al razzismo sono chiarissime e lasciano poco spazio ai dubbi.