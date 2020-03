Twitch, streamer bannato per un seno nudo in un videogioco che avrebbe dovuto essere censurato

Lo streamer Twitch Phil 'EE' Visu è stato bannato per alcuni giorni dalla piattaforma a causa di un seno nudo visibile in un videogioco, che in teoria non avrebbe dovuto esserci perché la censura era attivata.

In alcune occasioni Twitch è davvero duro con la censura e sembra non voler lasciar passare il minimo errore, nemmeno quelli commessi in buona fede. In altre occasioni, invece, le stesse regole vengono applicate in modo più elastico, come dimostrano alcuni recenti streaming di Amouranth. Ma questa, come si suol dire, è un'altra storia.

EE ha raccontato cosa gli è successo, in modo da mettere in guardia gli altri streamer: "Sono stato appena bannato da Twitch perché ho giocato a un titolo regalatomi da uno spettatore la cui censura automatica non ha censurato un paio di tette. A che serve, quindi?"

Purtroppo non c'è alcuna clip dell'accaduto, vista la politica di Twitch in merito, ma evidentemente si è trattato solo di un errore. Riguardo al gioco, chissà se si tratta di un bug o se lo sviluppatore lo ha fatto in qualche modo apposta per tendere trappole agli streamer. Comunque sia il risultato è stato il blocco del povero EE che, essendo i tornei di eSport tutti fermi a causa del coronavirus, con Twitch ha perso anche la sua ultima fonte di introiti.