Ubisoft lavora a uno sparatutto tripla A dagli autori di Ghost Recon Wildlands?

Ubisoft starebbe lavorando a un nuovo sparatutto tripla A non ancora annunciato, attualmente in sviluppo presso Ubisoft Paris, gli autori di Ghost Recon Wildlands: lo ha riferito il noto leaker Nick Baker.

La notizia, rivelata nel corso dell'ultima puntata del podcast XboxEra, arriva a pochi giorni dalle voci riportate da Tom Henderson sul grande evento Ubisoft con 20 giochi che dovrebbe andare in scena prima dell'E3 2022.

Lo sparatutto in questione verrà annunciato in tale occasione? Non è dato saperlo, anzi per dirla tutta i dettagli sono ancora pochissimi: Baker non sa se si tratterà di una proprietà intellettuale inedita oppure del prossimo capitolo di una serie già nota.

Certo, con XDefiant presentato lo scorso luglio appare quantomeno improbabile che il nuovo progetto si ponga come un'esperienza votata al multiplayer: più plausibile un prodotto prettamente single player, ma le possibilità sono molteplici.

Come detto, il precedente titolo di Ubisoft Paris è stato Ghost Recon Wildlands (recensione), pubblicato nel 2017 e generalmente apprezzato da critica e pubblico, sebbene viziato da qualche problema di bilanciamento e dotato di un open world molto tradizionale.