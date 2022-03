Elden Ring, 5 film e 5 serie TV da guardare che ricordano il capolavoro di FromSoftware

Se avete comprato da poco Elden Ring e siete ancora un Senzaluce alle prime armi, ci sono ottime probabilità che stiate leggendo questo articolo durante una pausa che avete preso per evitare di tirare un costosissimo controller contro il muro. Magari state organizzando una serata con gli amici, così da potervi scambiare consigli e aneddoti sulle vostre avventure nell'Interregno mentre guardate la TV e vi consolate a vicenda per tutte le rune perdute alla vostra ultima morte: in questo caso, potreste essere interessati a un film o una serie TV che rievochi le atmosfere e le caratteristiche del capolavoro FromSoftware. Giusto per soffrire un altro po' anche mentre non ci state giocando.

Partiamo in quarta con una visione imprescindibile. Elden Ring e Il Trono di Spade hanno in comune lo stesso autore e, se dapprincipio può sembrare che siano estremamente diversi in termini di narrativa, i giocatori che si sono spinti molto più in là nella campagna principale del gioco avranno notato parecchi temi ricorrenti nell'opera che ha reso famoso George R. R. Martin. Il mondo in cui si svolge la serie TV è molto meno soprannaturale dell'Interregno, ma la violenza esplosiva, il complicato intreccio delle varie sottotrame e il modo in cui si sfiorano gli sono decisamente affini. Al di là delle numerose controversie sull'ottava e ultima stagione, Il Trono di Spade è stato un vero evento televisivo e non si può negare la qualità della produzione e della stragrande maggioranza del cast. In verità potremmo consigliarvi anche soltanto di leggere i libri, ma almeno la serie TV ha un finale...

Basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski che a loro volta hanno ispirato la famosissima trilogia videoludica targata CD Projekt RED, The Witcher è arrivata alla seconda stagione su Netflix - con uno spinoff a cartoni animati - e proseguirà ancora per qualche tempo visto che ha riscosso un grande successo. E dire che quando uscirono le prime foto con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia nessuno ci avrebbe mai scommesso. The Witcher, invece, è un buon prodotto, e la seconda stagione sembrerebbe aver trovato la quadratura del cerchio in termini di narrativa. Sebbene la mitologia su cui si fonda la storia sia molto diversa da quella di Elden Ring, l'alternanza di scenari coloratissimi e vivaci a luoghi cupi e freddi ci ha ricordato le nostre scorribande nell'Interregno, per non parlare dei mostri orribili cui il protagonista dà la caccia nei vari episodi della serie.

Ispirato a un poema del quattordicesimo secolo, questo film di David Lowery che potete trovare su Prime Video, vede un Dev Patel in stato di grazia nei panni di Gawain, nipote di Re Artù, che nel giorno di Natale accetta la sfida di un misterioso cavaliere verde inumano e un anno dopo intraprende un viaggio solitario in cerca del suo avversario per ricevere l'ascia mistica che gli è stata promessa. Esplorando questo mondo fantasy e oscuro, Gawain incontra le creature più inquietanti e inimmaginabili mentre affronta una prova di coraggio che potrebbe concludersi orribilmente. Il film prodotto da A24 è incredibilmente suggestivo e se mai dovessero fare un film su Elden Ring, questa è esattamente l'estetica che ci aspetteremmo sul grande schermo.

Senza domani - Edge of Tomorrow

Senza domani, in questa foto Tom Cruise sta valutando la strada più sicura per riprendersi le rune

Okay, cosa c'entra con Elden Ring un film di fantascienza con Tom Cruise che ripete sempre la stessa giornata nel bel mezzo di un'invasione aliena? Praticamente non hanno nulla in comune, se non le origini lontane visto che Senza domani si ispira a All You Need Is Kill, una light novel dello scrittore giapponese Hiroshi Sakurazaka. Però c'è un dettaglio, e cioè che il protagonista, per riavvolgere il tempo e ricominciare la giornata, deve prima... morire.

Ecco che Senza domani diventa, letteralmente, "trial and error: il film". Morte dopo morte, Tom Cruise impara dai suoi errori e si spinge poco a poco sempre più in là, nel tentativo di raggiungere il nascondiglio - il dungeon? - dei nemici alieni, dove si è rintanato il loro boss finale. Un po' come quello che succede in Elden Ring e negli altri giochi FromSoftware. Certo, Tom non deve tornare a riprendersi rune o anime, beato lui.