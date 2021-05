Ubisoft Original: nasce il nuovo brand dei giochi interni della compagnia francese

Alcuni giocatori lo avevano già notato la scorsa settimana, ma ora è stato presentato ufficialmente: Ubisoft Original è il nuovo brand dedicato ai giochi sviluppati internamente agli studios della compagnia francese. Con questo nuovo termine si indicheranno giochi come Assassin's Creed, Far Cry, The Division e non solo.

Il primo gioco a includere questa nuova classificazione è Tom Clancy's The Division Heartland, un nuovo spin-off free to play in arrivo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Un portavoce della compagnia francese ha dichiarato a Eurogamer.net: "D'ora in avanti, il riferimento a Ubisoft Original sarà legato a tutti i giochi Ubisoft creati internamente dai nostri talentuosi sviluppatori".

Ecco come appare il brand "Ubisoft Original"

Possiamo considerarlo con un nuovo modo per presentare i giochi Ubisoft, oppure come una mossa preventiva. Ricordiamo che attualmente Ubisoft non pubblica grandi giochi prodotti da team esterni: forse, la compagnia ha intenzione di rilasciare giochi altrui e il marchio "Ubisoft Originals" sarà perfetto distinguere quelli prodotti internamente e quelli invece solo pubblicati. Ovviamente si tratta solo di una speculazione: Ubisoft non ha annunciato nulla a riguardo.

Per noi giocatori, in sostanza, non cambia nulla. I giochi Ubisoft continueranno a essere prodotti internamente e un brand aggiuntivo non farà la differenza. I fan sono solo interessati ai nuovi giochi in arrivo; per fortuna la compagnia porterà Ubisoft Forward all'E3 2021: data e orario dell'evento di giugno 2021.