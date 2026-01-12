Un gioco sarà rimosso da Steam perché la fidanzata dello sviluppatore gli ha fatto capire l'orrore dietro le IA

Hardest è un gioco di carte roguelike pubblicato su Steam il 1° luglio 2025. È gratuito e lo sviluppatore ha usato l'intelligenza artificiale generativa per realizzare le varie risorse grafiche e audio. Il 30 gennaio sarà però rimosso dalla piattaforma . Il motivo? La fidanzata dello sviluppatore gli ha fatto capire quanti danni causino le IA e quanto sia poco etico utilizzarle.

L'annuncio

"Questo gioco verrà eliminato il 30/1." Ha scritto lo sviluppatore in un aggiornamento su Steam, aggiungendo poi: "Ho realizzato questo gioco durante l'estate, in un paio di mesi, e ho pensato di usare l'IA perché all'università c'è un forte indottrinamento sugli studenti e tutti gli strumenti vengono forniti gratuitamente; quindi potevo generare immagini illimitate senza costi."

Hardest non è bellissimo dal punto di vista stilistico

"Ma mi sono reso conto che l'IA in realtà non è gratuita e ha un impatto significativo sull'economia e sull'ambiente. Alcune aziende di IA possono usare la semplice esistenza di questo gioco come giustificazione per ottenere ulteriori investimenti nelle loro società, che non portano benefici a nessuno, ma anzi sottraggono risorse all'economia e al lavoro delle persone che si impegnano duramente."

Questa riflessione con scelta definitiva com'è maturata? "Ho programmato tutto da solo, quindi in futuro posso creare un nuovo gioco con asset reali, se lo vorrò, ma il gioco, nella sua forma attuale, è una vergogna per tutti i creatori di videogiochi e per i giocatori. Dal punto di vista etico, l'unica scelta logicamente corretta è rimuovere il gioco da Steam. La ragazza che sto frequentando da un mese mi ha fatto capire tutto questo."