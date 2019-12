Uncharted il film, Spider-Man è la causa del nuovo stop ai lavori

A quanto pare il nuovo stop ai lavori del film di Uncharted sarebbe stato causato dall'attore Tom Holland, impegnato nelle riprese del nuovo Spider-Man, e non dall'abbandono del regista Travis Knight.



Travis Knight avrebbe deciso di lasciare la lavorazione del film proprio a causa dell'assenza di Holland. Del resto cosa avrebbe potuto fare senza il protagonista? Così anche lui ha deciso di dedicarsi a un altro progetto, l'adattamento della serie TV 'L'uomo da sei milioni di dollari'.



Sony di suo avrebbe spostato l'inizio delle riprese del film di Uncharted, ormai una vera e propria barzelletta nell'ambiente, vista la moltitudine di registi e sceneggiatori che l'hanno abbandonato, a data da destinarsi. Ovviamente avrà bisogno di un nuovo regista per iniziarle, l'ennesimo. Chissà chi sarà il prossimo fortunato ad abbandonare il set. Comunque sia Tom Holland e Mark Wahlberg rimangono confermati per il cast, mentre la protagonista femminile e l'antagonista sono ancora in forse.