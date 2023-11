Unity licenzia altri 265 dipendenti e termina la collaborazione con Weta FX

Continua la ristrutturazione aziendale e i tagli al personale di Unity, la compagnia dietro all'omonimo motore grafico, che ha confermato il licenziamento di altri 265 dipendenti, circa il 3,8% dello staff totale, dopo aver concluso un accordo di collaborazione con Weta FX.

Per chi non lo sapesse, Weta è la compagnia di Peter Jackson specializzata in effetti digitali che ha lavorato anche alla trilogia del Signore degli Anelli e ad Avatar: La Via dell'Acqua. Unity nel 2021 ne aveva acquisito la divisione di sviluppo e gli strumenti VFX.

La conferma arriva da un documento SEC, da cui inoltre si apprende che Unity ha in programma di chiudere gli uffici aziendali di circa 14 sedi. Unity fa notare che alcuni dipendenti colpiti dalla chiusura degli uffici avranno la possibilità di lavorare da remoto, a meno che il loro ruolo non sia considerato impossibile da eseguire se non in ufficio.