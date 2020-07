Unreal Engine 5 su PS5 e Xbox Series X: il sistema di illuminazione Lumen punta ai 60 fps

Unreal Engine 5 rappresenterà una base fondamentale per lo sviluppo su PS5 e Xbox Series X, considerando la diffusione del software di Epic Games, dunque è interessante sapere che il suo sistema di illuminazione integrato, chiamato Lumen, punta ad alte performance sulla next gen, con la possibilità di raggiungere i 60 fps in maniera piuttosto agevole.

Durante l'Unreal Fest Online, il VP of Engineering di Epic Games, Nick Penwarden, ha spiegato qualcosa sul sistema Lumen e come questo si stia continuamente evolvendo, con l'obiettivo ora di garantire i 60 frame al secondo con la sua applicazione nei giochi per PS5 e Xbox Series X.

Attualmente, il sistema va a 30 fps, in base a quanto riferito, ma si tratta ancora di una versione preliminare, considerando che l'Unreal Engine 5 verrà distribuito ufficialmente solo nel 2021, dunque c'è tempo per evolvere ulteriormente il sistema a raggiungere il target di frame-rate previsto dagli sviluppatori.

Abbiamo visto un primo esempio di Lumen nella famosa demo tecnica dell'Unreal Engine 5 su PS5, da molti considerato il primo vero e proprio assaggio di next gen visto finora. Sebbene l'ottimo risultato raggiunto, quanto mostrato in tale occasione non rappresenta ancora la versione definitiva della tecnologia.

Secondo quanto riferito da Penwarden, Lumen dimostra già ottimi risultati per quanto riguarda il comportamento della luce su superfici opache e ruvide, ma non supporta ancora i riflessi a specchio o su oggetti lisci. Gli sviluppatori di Epic Games stanno ancora lavorando a questo aspetti e al tracing dei dettagli in modo da ridurre le sbavature di luce che possono esserci ancora nel tracciamento delle fonti, oltre a ulteriori opzioni per gli sviluppatori, in grado di consentire una maggiore libertà di scelta tra qualità e performance.

Nelle ore scorse, Epic Games ha anche confermato che il trailer di Senua's Saga: Hellblade 2 per Xbox Series X girava in tempo reale.