Velvet Veil: il "seguito spirituale" di Bloodborne su PS5 sarà presentato in primavera?

Velvet Veil è rimerso dalle ceneri in una nuova voce di corridoio, che confermerebbe l'esistenza di questa presunta esclusiva PS5 da parte di From Software con tanto di trailer non pubblico e una presentazione prevista per la prossima primavera, forse a maggio o giugno 2022.

Aggiornamento: i presunti screenshot che corredavano la voce di corridoio sono stati confermate come fake, il resto delle informazioni ancora non del tutto, ma certamente la questione è ancora più in dubbio, a questo punto.

Non è la prima volta che si parla del titolo in questione: Velvet Veil era emerso già in alcuni rumor dello scorso giugno, che poi erano stati però smentiti successivamente, dunque non sappiamo bene come prendere questa informazione, che arrivando da 4chan potrebbe benissimo essere una bufala, come molto spesso accade.

Secondo quanto riferito, Velvet Veil sarebbe un nuovo gioco di From Software in esclusiva per PS5, considerato in qualche modo un "seguito spirituale" di Bloodborne, con sviluppo avviato già da qualche anno e uscita prevista per il primo trimestre del 2023, con presentazione al pubblico che dovrebbe avvenire tra maggio e giugno del 2022.

Si tratterebbe di una nuova proprietà intellettuale e in verità sarebbe totalmente staccato da Bloodborne, tranne che per alcune caratteristiche dell'ambientazione e dell'atmosfera generale. La struttura è sempre quella del soulslike, non un open world in stile Elden Ring ma un ritorno ai classici dungeon interconnessi, tutto caratterizzato da una particolare atmosfera che rimanda al XIX secolo in Europa, forse intorno alla Belle Époque. Sembra essere un action un po' più classico come sistema di movimento e combattimento, con possibilità di usare magie a profusione e di saltare, abbassarsi e nuotare. In qualche modo, può essere visto come una sorta di soulslike in salsa Castlevania, per così dire.

Considerando come i rumor sul titolo in questione siano già stati smentiti alla mandata precedente, prendete il tutto con cautela. C'erano sono anche delle (sfocate) immagini dal presunto trailer diffuso internamente, visibili a questo indirizzo sul forum NeoGAF, ma sono state velocemente smentite come fake, cosa che mette in dubbio l'intera questione, a questo punto.