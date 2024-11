Virtua Fighter tornerà con un nuovo episodio, ha confermato SEGA

SEGA ha confermato che Virtua Fighter tornerà con un nuovo episodio attualmente in lavorazione: la notizia arriva da un'intervista che Justin Scarpone, capo della divisione transmedia dell'azienda giapponese, ha rilasciato a VGC.

"Al momento abbiamo una serie di titoli in sviluppo che rientrano in questa categoria (prodotti rivolti ai nostalgici, NdR), che abbiamo annunciato l'anno scorso ai The Game Awards", ha detto Scarpone. "Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi e un nuovo Virtua Fighter in fase di sviluppo."

"Tutto questo è molto entusiasmante. In alcuni casi, poi, stiamo realizzando anche delle serie animate e dei film live action per completare queste roadmap", ha continuato il responsabile della divisione transmedia, parlando dei progetti appunto transmediali legati ai vari franchise SEGA.

"Shinobi, ad esempio, è una di quelle proprietà intellettuali per cui stiamo producendo sia un gioco che un film (...), quest'ultimo legato alla nostra capacità di raccontare delle grandi storie e di riuscire a raggiungere in questo modo un target di pubblico più giovane, riaccendendo al contempo la passione dei nostalgici."