GTA 5 e il mistero di Mount Chiliad: dopo anni di teorie un ex-Rockstar Games svela il segreto

Come abbiamo spiegato tempo fa in uno speciale sugli X-Files di GTA 5 , in cima alla stazione della funivia di Mount Chiliad c'è un misterioso graffito, realizzato sullo stile dei dipinti preistorici sulle pareti delle caverne, che contiene diverse indicazioni interessanti e chiaramente legate all'elemento extraterrestre.

Anni di teorie buttati al vento

Purtroppo, sembra che la realtà sia molto più prosaica delle teorie messe in piedi dai fan di GTA 5, considerando quanto riferito da Hinchliffe, che a distanza di più di 10 anni dall'uscita del gioco e milionate di copie vendute ha di fatto spento qualsiasi possibile speranza su grandi misteri nascosti.

Il graffito di Mount Chiliad

A quanto pare, il graffito è stato messo lì "solo per incasinare le persone".

Non c'è dunque alcun significato nascosto, grande verità o contenuto da scoprire: l'idea era semplicemente di predisporre il terreno per creare una sorta di mistero fittizio, cosa che pare sia perfettamente riuscita, ma senza alcun riflesso nei contenuti o nella storia del gioco.

"Come per tutti gli easter egg, a volte si inseriscono solo per mettere in difficoltà le persone", ha affermato Hinchliffe a GTAVIoclock. "In realtà non servono a nulla, ma solo a far arrabbiare le persone, a farle impazzire un po'".

Ormai, con GTA 6 quasi all'orizzonte, non vediamo l'ora di scoprire quali altre stranezze gli sviluppatori avranno inserito nel nuovo capitolo.