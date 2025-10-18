Warner Bros. ha lanciato i suoi saldi su Steam, con forti sconti sui giochi di Batman e Harry Potter

Tutti i giochi di Warner Bros. sono in saldo su Steam, per la gioia di quelli che vanno sempre in caccia di affari. Oltre a sconti e offerte, i saldi sono anche un ottimo modo per ricordarci delle nuove uscite dell'editore. In questo caso soltanto una: LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro, di cui non si conosce ancora la data d'uscita.