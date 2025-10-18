Warner Bros. ha lanciato i suoi saldi su Steam, con forti sconti sui giochi di Batman e Harry Potter

Tutti i giochi di Warner Bros. sono in saldo su Steam, per la gioia di quelli che vanno sempre in caccia di affari. Oltre a sconti e offerte, i saldi sono anche un ottimo modo per ricordarci delle nuove uscite dell'editore. In questo caso soltanto una: LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro, di cui non si conosce ancora la data d'uscita.
Le offerte
Parlando delle offerte, ci sono dei sconti davvero enormi che vi andiamo subito a illustrare.
Ad esempio è possibile acquistare tutti i giochi di Harry Potter a prezzi stracciati: Hogwarts Legacy viene via per 8,99 euro, LEGO Harry Potter Collection per 7,99 euro, mentre Harry Potter: Campioni di Quidditch per 5,99 euro.
Anche i picchiaduro costano davvero poco: Mortal Kombat 1 appena 14,99 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate 8,99 euro e Injustice 2 Legendary Edition 5,99 euro.
Per la serie Batman Arkham si spende ancora meno, visto che tutti i capitoli in bundle costano soltanto 8,99 euro. Se vi avanza qualche monetina, c'è anche il bundle di Watchmen a 1,69 euro o Suicide Squad: Kill the Justice League a 3,49 euro.
Tanto offerte, con sconti fino al 90%, anche per i titoli di catalogo, come la raccolta di tutti i F.E.A.R. a 5,49 euro, Mad Max a 2,99 euro o il bundle dei La Terra di Mezzo a 6,99 euro.
Insomma, andate sulla pagina dei saldi di Warner Bros. su Steam, perché troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro.