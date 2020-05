Windows 10, Patch Tuesday di maggio 2020 disponibili: come scaricare tutte le build

Il Patch Tuesday di maggio 2020 è finalmente disponibile: nelle scorse ore è cominciata la distribuzione di tutte le nuove build per Windows 10 (e Windows 8.1 e 7). Vi forniamo tutti i dettagli e i link che dovete conoscere in questo rapido e agevole articolo.

Innanzitutto una premessa: gli aggiornamenti del Patch Tuesday per il proprio sistema operativo Windows 10 possono tranquillamente essere messi in download tramite Windows Update (alla voce Impostazioni, poi selezionando Aggiornamenti). Tuttavia se ciò non dovesse funzionare, è opportuno ricorrere ai link riportati in questo articolo, con accesso alle singole build. Stiamo per spiegarvi come scaricare tutti gli aggiornamenti, insomma.

Ricordiamo che le patch per Windows 7 sono riservate solo alle aziende e istituti pubblici che hanno acquistato il supporto aggiuntivo, e che manca ancora qualche giorno all'aggiornamento di maggio 2020 di Windows 10, atteso con trepidazione.

Ecco qui di seguito tutte le build del Patch Tuesday di Windows 10.