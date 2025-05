Windows 11: l'aggiornamento 24H2 è automatico per utenti Home e Pro

Sebbene l'aggiornamento sia ora in fase di distribuzione automatica, gli utenti mantengono un certo grado di controllo sul processo di installazione. Vediamo come fare ad aggiornare.

L' aggiornamento a Windows 11 versione 24H2 ha ufficialmente iniziato la sua fase di distribuzione automatica, segnando un passaggio significativo nella diffusione dell'ultima iterazione del sistema operativo Microsoft. Questa nuova versione, ora designata come disponibile "a livello generale", verrà progressivamente offerta agli utenti delle edizioni Home e Pro, ma solo sui dispositivi compatibili e non gestiti da amministrazioni IT.

Come installare l'aggiornamento 24H2

Accedendo alle impostazioni di sistema e selezionando l'opzione "Verifica disponibilità aggiornamenti", si potrà visualizzare la disponibilità dell'update 24H2. Tuttavia, il download e l'installazione non si avvieranno autonomamente, richiedendo un'azione esplicita da parte dell'utente attraverso la selezione del tasto "Scarica e installa" o, nel caso di aggiornamenti cumulativi, "Installa tutto". Questa modalità ibrida permette agli utenti di essere informati sulla disponibilità dell'aggiornamento e di scegliere il momento più opportuno per procedere con l'installazione, bilanciando la necessità di mantenere il sistema aggiornato con le esigenze individuali.

Come appare l'aggiornamento di Windows 11 sui sistemi compatibili

È importante notare che, in alcuni scenari, il sistema operativo potrebbe avviare autonomamente il download dell'aggiornamento. Questo comportamento è previsto per i dispositivi che eseguono le versioni 21H2, 22H2 o 23H2 di Windows, a condizione che non siano gestiti da amministrazioni IT e non presentino blocchi di compatibilità noti.

Una volta completato il download, Microsoft ha previsto una limitazione significativa: non sarà disponibile un'opzione per annullare l'installazione. Gli utenti avranno la possibilità di posticipare o programmare il riavvio del sistema, ma non potranno interrompere il processo una volta che i file di aggiornamento sono stati scaricati sul dispositivo.

E voi installerete l'aggiornamento?