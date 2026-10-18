Windows 11 ha una modalità Ultimate Performance nascosta, ecco come attivarla

Forse non tutti sanno che Windows 11 ha una modalità "Ultimate Performance" ad alte prestazioni nascosta, che non è accessibile attraverso comandi palesi ma che richiede una procedura piuttosto semplice per funzionare: vediamo dunque come attivarla.
Si tratta di un particolare profilo che influisce sulle prestazioni del sistema modificando l'utilizzo delle componenti hardware e, di conseguenza, anche il consumo energetico, che in questo caso diventa superiore bypassando le eventuali limitazioni poste per regolare il sistema su prestazioni bilanciate.
È a tutti gli effetti un profilo energetico, che in questo caso "libera" maggiore potenza e consente un netto incremento nell'utilizzo della CPU, aumentano le prestazioni del sistema.
Un profilo energetico nascosto
I profili energetici di Windows 11 influiscono sulla gestione dei consumi, la frequenza di clock della CPU in operazioni standard e l'attivazione dei core, tutti elementi che contribuiscono ad alcune modifiche nelle prestazioni del sistema.
Le differenze possono essere notevoli: nella modalità Ultimate Performance, per esempio, la frequenza della CPU viene sfruttata sempre al 100% del potenziale, dunque non scende mai da tale valore, mentre in altre modalità può diminuire fino allo 0%.
Questo ovviamente determina una maggiore velocità nell'esecuzione di varie operazioni ma anche un consumo energetico nettamente maggiore, oltre a un incremento delle temperature.
Allo stesso modo, i core del processore vengono sempre utilizzati, dunque non c'è un bilanciamento che ne disabilita alcuni nel caso di mancata necessità, come succede normalmente nelle modalità standard.
L'attivazione della modalità avviene attraverso un comando da inserire nel Prompt, seguendo questi passaggi:
- Accedere al Prompt dei comandi in modalità Amministratore
- Digitare "powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61" e premere Invio
Una volta effettuati i due passaggi, nel Pannello di controllo o nelle Impostazioni dovrebbe comparire la modalità Ultimate Performance tra le possibili opzioni da applicare nei profili energetici.
La modalità in questione può portare a miglioramenti nelle prestazioni che si rilevano soprattutto su carichi di lavoro particolarmente intensi ma non sembra portare a modifiche sostanziali nelle performance sul fronte dei videogiochi. Tutto questo ovviamente a fronte di aumenti nei consumi e nelle temperature.