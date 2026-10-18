The Legend of Zelda è un fenomeno globale e Nintendo l'ha sottovalutato per il 40° anniversario

Si parla in particolare della sparizione del modello di Nintendo Switch 2 a tema Zelda e del Pro Controller coordinato, che hanno scatenato grandi code presso i negozi fisici e sono andati esauriti in breve tempo, a dimostrazione di una domanda che ha ampiamente superato l'offerta.

Nonostante non sia ai livelli di Mario e forse anche di poche altre icone videoludiche, The Legend of Zelda resta uno dei titoli più conosciuti e importanti nel mondo dei videogiochi sul piano globale: secondo il vice-presidente e general manager di Nintendo in Sud America si tratterebbe di un " fenomeno globale " che la stessa compagnia ha un po' sottovalutato in occasione del 40° anniversario .

Un successo oltre il previsto

"Be', se l'avessimo previsto non ci troveremmo in questa situazione, giusto?", ha riferito van Zyll al riguardo, "Almeno non in questa misura", spiegando la questione con il fatto che Zelda evidentemente è "un fenomeno globale che è stato sottovalutato.

"Ci scusiamo per questo. Non era certo nostra intenzione. Abbiamo sottovalutato il successo che avrebbe riscosso. E ci sono sicuramente alcuni mercati che spiccano", ha spiegato l'executive, riferendo che la situazione è allargata anche ad altre aree geografiche.

Le prenotazioni, a quanto pare, stanno andando a un passo superiore alle aspettative per i prodotti legati a Zelda e annunciati in occasione del suo anniversario, cosa che emerge anche dal mercato del Nord America e di altre aree chiave, con Nintendo che ha però intenzione di cercare di risolvere il problema.

"Stiamo lavorando al rifornimento dell'hardware speciale e del software, ma ci vorrà un po' di tempo", ha spiegato van Zyll, "Quindi vi chiedo di avere pazienza. Ma sì, per rispondere alla vostra domanda, ci ha colti di sorpresa. Ci aspettavamo una risposta positiva, ma la portata, insomma, è incredibile".

In ogni caso, sono previste ulteriori scorte almeno del modello speciale di Nintendo Switch 2 a tema Zelda e del Pro Controller collegato, in base a quanto riferito, sebbene non ci siano ancora informazioni precise su quantità disponibili e periodo in cui queste verranno messe a disposizione.