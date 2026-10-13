Xbox Cloud Gaming potrebbe smettere di funzionare su alcune TV Samsung

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale in Italia, ma sembra che a partire da novembre Xbox Cloud Gaming possa smettere di funzionare su alcune TV Samsung, a causa di un requisito tecnico della piattaforma che sarebbe legato al browser integrato nel sistema operativo dei televisori.

Come abbiamo visto, numerose smart TV Samsung recenti hanno il supporto ufficiale per Xbox Cloud Gaming, con la possibilità di accedere al servizio e ai contenuti di Xbox Game Pass direttamente all'interno della Samsung Gaming Hub, cosa che rappresenta un vantaggio notevole per questi dispositivi, ma potrebbe non essere più valido per alcuni modelli.

La data da tenere d'occhio è il 3 novembre, giorno nel quale si attiverà un aggiornamento che, essenzialmente, richiede il supporto a Chromium 70 per poter far funzionare Xbox Cloud Gaming, e questo potrebbe non coinvolgere varie TV meno recenti.