Xbox Cloud Gaming potrebbe smettere di funzionare su alcune TV Samsung

Non c'è ancora una comunicazione ufficiale in Italia, ma sembra che a partire da novembre Xbox Cloud Gaming possa smettere di funzionare su alcune TV Samsung, a causa di un requisito tecnico della piattaforma che sarebbe legato al browser integrato nel sistema operativo dei televisori.
Come abbiamo visto, numerose smart TV Samsung recenti hanno il supporto ufficiale per Xbox Cloud Gaming, con la possibilità di accedere al servizio e ai contenuti di Xbox Game Pass direttamente all'interno della Samsung Gaming Hub, cosa che rappresenta un vantaggio notevole per questi dispositivi, ma potrebbe non essere più valido per alcuni modelli.
La data da tenere d'occhio è il 3 novembre, giorno nel quale si attiverà un aggiornamento che, essenzialmente, richiede il supporto a Chromium 70 per poter far funzionare Xbox Cloud Gaming, e questo potrebbe non coinvolgere varie TV meno recenti.
Chromium 70 è il fulcro della questione
A partire dal 3 novembre, Microsoft richiederà necessariamente alcune funzionalità introdotte con Chromium 70 nei Web Worker per far funzionare la sua piattaforma, ma alcuni modelli di TV Samsung precedenti al 2020 potrebbero non rientrare in questa direttiva.
Vari televisori Samsung rimarranno limitati a Chromium 69, versione del software risalente al 2018 e dunque probabilmente presente nei dispositivi usciti intorno a tale periodo, fino a circa il 2020, e in molti casi collegata direttamente al software di sistema e non aggiornabile in maniera indipendente.
Questo porterà all'impossibilità di accedere a Xbox Cloud Gaming, nonostante l'app ufficiale Xbox possa continuare ad essere disponibile e scaricabile per tali televisori, ma senza che possa interfacciarsi alla piattaforma di cloud gaming.
Questa limitazione potrebbe coinvolgere anche alcune TV di LG precedenti al 2020, che potrebbero essere escluse da Chromium 70 e dunque incappare nello stesso problema a partire dal 3 novembre.
Non ci dovrebbero invece essere problemi per i dispositivi basati su Android TV o Google TV, perché il supporto a Chromium in questi casi può essere aggiornato in maniera indipendente dal sistema operativo centrale.