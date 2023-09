Xbox Game Pass, otto giochi lasceranno il catalogo il 30 settembre

Microsoft ha annunciato otto giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass il prossimo 30 settembre, nell'ambito delle tradizionali dinamiche di ricambio per le produzioni third party all'interno del servizio in abbonamento su Xbox e PC.

Weird West (console, PC)

Moonscars (console, PC)

Outriders (console, PC)

Beacon Pines (console, PC)

Despot's Game (console, PC)

Prodeus (console, PC)

Shenzen I/O (PC)

Last Call BBS (PC)

In contemporanea con il debutto di Xbox Game Pass Core, che come sappiamo andrà a sostituire il classico Xbox LIVE Gold, la casa di Redmond continua dunque a portare avanti l'ormai consolidato meccanismo che di mese in mese rinnova il catalogo della sua piattaforma digitale.

Piattaforma che, stando ad alcune voci, avrebbe raggiunto i 30 milioni di abbonati, sebbene questo dato sia poi stato smentito da Microsoft, che ha ribadito le precedenti informazioni ufficiali che parlano di 25 milioni di sottoscrizioni.