Xbox Game Pass Ultimate: Apple TV+ e Apple Music gratis per 3 mesi per gli abbonati

Continuano i Perk di Xbox Game Pass Ultimate, che a novembre offrono ben 3 mesi di Apple TV+ e Apple Music gratis per gli abbonati al servizio Microsoft, attraverso una delle varie iniziative incrociate che abbiamo già visto in precedenza.

In questo caso, la promozione è tutta dedicata al mondo Apple, consentendo di provare per tre mesi il servizio di streaming video della casa di Cupertino e quello dedicato alla musica, entrambi di ottimo livello. A partire da oggi, 16 novembre 2022, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono riscattare, come Perk aggiuntivi, 3 mesi gratuiti di Apple TV+ e Apple Music, dunque.

Entrambe le promozioni possono essere attivate da oggi fino al 31 marzo 2023, e valgono per tre mesi a partire dalla data di attivazione. Per quanto riguarda Apple Music, si tratta di uno dei servizi di streaming musicale più noti e diffusi, che consente l'accesso a oltre 100 milioni di canzoni, playlist curate e altro.

Apple TV+ è invece il servizio di streaming video della casa di Cupertino, che consente di accedere a numerosi film e serie TV tra le quali anche diverse produzioni originali Apple Original come "Ted Lasso", "Shantaram", "See", "Mythic Quest", "Bad Sisters" e "Severance".

A proposito di Xbox Game Pass, ricordiamo inoltre i giochi annunciati per la seconda metà del mese di novembre e i giochi che verranno rimossi alla fine del mese, con gli aggiornamenti al riguardo diffusi ieri da Microsoft.