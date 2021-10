Xbox: il sito ufficiale cambia aspetto per ricordare la dashboard di Xbox 360

Il sito ufficiale di Xbox, come forse avrete notato, ha cambiato aspetto nelle ore scorse per ricordare quello della dashboard originale di Xbox 360, recuperando le celebri "blade" in un'iniziativa nostalgica che rientra nei festeggiamenti per il 20° anniversario della console.

Xbox compie 20 anni in questi mesi, e tra le varie iniziative c'è dunque anche questa particolare modifica grafica effettuata al sito ufficiale Xbox.com, il centro nevralgico della comunicazione Microsoft Xbox su internet.

Xbox.com, come si presenta il sito ufficiale con il redesign in stile Xbox 360 classica

Il nuovo aspetto del sito ricorda in maniera evidente la prima dashboard presente nel software di sistema di Xbox 360 al lancio, nel lontano novembre 2005 e rimasta una delle preferite in assoluto dagli utenti.

L'interfaccia in questione era caratterizzata da una serie di "blade", ovvero di sezioni diverse accessibili attraverso schermate sovrapponibili, tra le quali era possibile navigare semplicemente scorrendole verso destra o verso sinistra, con le varie aree di interesse visibili ai lati. Si trattava di una soluzione semplice e chiara, anche se ovviamente molto basilare rispetto alla complessità dell'esperienza fornita dalle dashboard attuali delle console.

Tuttavia, proprio tale chiarezza espositiva la porta ad essere ancora ricordata come una delle migliori interfacce viste su Xbox e non solo, nonostante l'estetica ormai risulti chiaramente datata.

Xbox 360, la dashboard a "blade" come si presentava all'epoca del lancio

La dashboard venne poi sostanzialmente rivoluzionata con l'arrivo della New Xbox Experience nel 2008, che si è poi evoluta nel tempo fino ad arrivare agli sviluppi attuali dell'interfaccia Xbox One e Xbox Series X|S, nell'ottica di continuità tra generazioni adottata da Microsoft.

In ogni caso, le blade vengono ricordate ora dalla nuova grafica di Xbox.com all'interno delle celebrazioni del 20° anniversario di Xbox: tra le altre iniziative ricordiamo il controller per il ventesimo anniversario e vari altri eventi anche basati su Halo, come l'Xbox Series X in edizione limitata.