XDefiant: Ubisoft annuncia un nuovo playtest per il fine settimana con cross-play

Ubisoft ha annunciato un nuovo playtest per XDefiant, lo sparatutto multiplayer free-to-play, che si svolgerà durante il corso del fine settimana e includerà per la prima volta il cross-play tra PS5, Xbox Series X|S e PC.

I server apriranno i battenti alle 19:00 italiane di domani, giovedì 16 febbraio, e li chiuderanno alle 08:00 del 20 febbraio. Se siete interessati potrete registrarvi ai playtest di XDefiant tramite questo indirizzo.

L'annuncio è arrivato tramite il sito ufficiale di Ubisoft, in cui apprendiamo che i test includeranno anche una nuova mappa, Pueblito, un villaggio di pescatori situato a Yara. In totale sarà possibile prendere parte a quattro modalità di gioco, Escort, Zone Control, Domination e Occupy nelle mappe Attica Heights, Arena, Dumbo, Emporium, Liberty, Mayday, Meltdown, Midway, Nudleplex, Showtime, Times Square, Zoo e Pueblito.

XDefiant

Dato che non si tratta di una beta pubblica tutti i test sono sotto NDA, ovvero non potrete condividere informazioni, screenshot, video e livestream di XDefiant. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale di Ubisoft.

Annunciato nell'estate del 2021, XDefiant è uno sparatutto multiplayer free-to-play che combina intense sparatorie con equipaggiamenti personalizzati e fazioni specializzate di squadre di pistoleri, chiamati Ribelli, in lotta per il dominio in modalità di gioco 6v6.