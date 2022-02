Xenoblade Chronicles 3: il director della serie parla dei legami con i precedenti capitoli

Tetsuya Takahashi, l'executive director di Xenoblade Chronicles 3, ha condiviso un messaggio rivolto a tutti i fan della serie in cui parla dei collegamenti con i precedenti capitoli e accenna ad alcuni indizi sui temi del gioco presenti nel trailer d'annuncio.

Il Nintendo Direct di febbraio 2022 è stato ricco di novità e tra queste spicca senza dubbio Xenoblade Chronicles 3, il nuovo JRPG in esclusiva per Nintendo Switch realizzato da Monolith Soft. Nel messaggio pubblicato sul blog di Nintendo, Takahashi descrive il gioco come "un'avventura completamente nuova che unisce i mondi di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, accompagnando i giocatori nel futuro", e accennando di alcune sequenze specifiche del trailer d'annuncio che hanno sorpreso i fan e dei legami del gioco con i precedenti capitoli.

"Vogliamo comunicarvi qualche novità sull'ultimo gioco di Monoloith Soft: Xenoblade Chronicles 3. Come si evince dal nome, si tratta del terzo capitolo della serie Xenoblade Chronicles. Al momento stiamo rifinendo gli ultimi dettagli per assicurarci di realizzare il miglior gioco possibile, sulla base di tutto ciò che abbiamo appreso dai titoli precedenti", esordisce Takahashi.

"L'immagine più pregnante è quella dove appaiono una grande spada spezzata di Mechanis e un enorme foro sul corpo del titano urayano. Immagino che tutti coloro che hanno visto il trailer siano rimasti sorpresi dalla scena finale. A cosa fa riferimento? Non posso ancora rivelarlo. Posso però dirvi che si tratta di un'immagine ideata diverso tempo fa. Più precisamente, è stata concepita all'incirca tra la fine dello sviluppo di Xenoblade Chronicles e l'inizio dello sviluppo di Xenoblade Chronicles 2. Non si tratta quindi di un'aggiunta recente. Crediamo che il titolo verrà apprezzato sia da coloro che hanno giocato a Xenoblade Chronicles e/o Xenoblade Chronicles 2, sia da chi invece affronterà un gioco della serie per la prima volta. "

I flauti saranno un elemento chiave di Xenoblade Chronicles 3

Successivamente Takashi ha parlato della colonna sonora, composta da Yasunori Mitsuda, Manami Kiyota, ACE, Kenji Hiramatsu e Mariam Abounnasr, e di come rappresenti le atmosferie caratteristiche della serie, aggiungendo al tempo stesso delle novità. Tra questa c'è una traccia a base di flauti, strumento che sarà un elemento chiave di Xenoblade Chronicles 3.

"Le musiche del gioco conservano l'atmosfera unica di Xenoblade Chronicles, aggiungendo però un tocco innovativo, ossia l'integrazione, come tema melodico, di una traccia a base di flauti. Il flauto è, in effetti, uno degli elementi chiave di questo gioco", afferma Takashi, aggiungendo che nel trailer di ieri sono presenti degli indizi sugli altri temi del gioco. "Il trailer nasconde molti altri elementi e temi che sveleremo poco alla volta nei prossimi mesi."

Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch nel mese di settembre 2022. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima del nuovo attesissimo JRPG di Monolith Soft.