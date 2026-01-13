0

Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties Steelbook Edition per PC è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo anche il preordine della Steelbook Edition di Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties per PC Steam. Vediamo quanto costa e i suoi contenuti.

Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties Steelbook Edition
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Su Amazon è disponibile il preordine di Yakuza Kiwami 3 & The Dark Ties Steelbook Edition per PC Steam a 59,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni (ricordiamo che il gioco uscirà il 12 febbraio 2026). Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Contenuti della Steelbook Edition

Questa edizione include sia il bonus preordine che 3 carte illustrate. Il bonus, in questo caso, è "Il Tipo leggendario: Ichiban".

In questa avventura seguirai la storia di Kazuma Kiryu nel remake totale di Yakuza 3. Ogni aspetto è stato migliorato per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente, dai dettagli delle vie di Tokyo a un combattimento rinnovato per portare le risse a un brutale livello superiore.

Stavolta, anche le scene legate alla storia sapranno coinvolgerti maggiormente, grazie a nuove esperienze, nonché a scene più profonde ed emozionanti. Dark Ties è invece un'esperienza inedita dove seguirai le vicende di Yoshitaka Mine.

