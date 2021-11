Yakuza Like a Dragon per PS4, PS5 e Xbox: Cyber Monday 2021, il JRPG torna in offerta Amazon

In occasione del Cyber Monday 2021, torna in offerta su Amazon Yakuza Like a Dragon, il gioco di ruolo a turni di SEGA. Lo sconto per la versione PS4 e Xbox One è di 40€, ovvero del 67%, lo stesso proposto alcuni giorni fa per il Black Friday 2021. In offerta potete trovare anche la versione fisica per PS5 di Yakuza Like a Dragon, a un paio di euro in meno rispetto allo sconto del Black Friday 2021, ma comunque superiore alla versione PS4. Vista la possibilità di fare l'upgrade gratuito dalla versione PS4 a quella PS5, non c'è motivo di acquistare la versione più costosa, se non per questioni di collezionismo, se si desidera avere la scatola versione PS5. Si tratta comunque del miglior prezzo mai proposto su Amazon.

Nella nostra recensione di Yakuza Like a Dragon vi abbiamo detto che: "Yakuza: Like a Dragon è un capitolo bellissimo e controverso della serie SEGA. Una rivoluzione che non ritenevamo necessaria sul fronte del gameplay, e che anzi evidenzia i limiti di una formula che per troppo tempo è rimasta simile a se stessa, ma che viene coadiuvata da una delle migliori trame di sempre, un cast di personaggi strepitoso, un'ambientazione inedita e spettacolare, nonché la classica abbondanza di attività collaterali ad arricchire una campagna di grande spessore. Dotato anche di sottotitoli in italiano, Like a Dragon si prepara ad accogliere con entusiasmo nuovi potenziali fan, che tuttavia continueranno a non sapere cosa si sono persi finora."

Namba e Ichiban, protagonisti di Yakuza Like a Dragon

