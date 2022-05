ASUS ROG Fusion II 500, la recensione delle cuffie da gaming cablate con surround virtuale 7.1

Considerati gli ottimi riscontri delle cuffie ASUS ROG precedentemente recensite, non potevamo che approcciarci a queste ROG Fusion II 500 con una certa curiosità e voglia di scoprire il loro effettivo valore. L'unico modo per farlo era di inserirle nella nostra routine quotidiana di gioco, svago e lavoro per capire quale fosse il vero potenziale di queste cuffie da gaming. In seguito ad un'approfondita prova, disponiamo quindi di sufficienti dati alla mano per raccontarvi tutto sull'esperienza vissuta con le ASUS ROG Fusion II 500 in questa nostra recensione dedicata.

ASUS non è certo nuova nel mercato delle cuffie ed in generale in quello dei prodotti da gaming. Con la sua linea ROG infatti punta a conquistare il cuore (ed il portafoglio) di numerosi videogiocatori sia del mondo console che PC. Sulle nostre pagine abbiamo già recensito le ROG Delta S Animate e le ROG Delta S , entrambe con una scheda tecnica pressoché identica visto che si differenziano principalmente per il design e l'estetica.

Sotto il profilo tecnico assomigliano quindi moltissimo alle Delta S. C'è però una differenza ben visibile anche dal punto di vista del design: l'assenza di un'asta per microfono. Il produttore ha preferito inserire il microfono omnidirezionale all'interno dei padiglioni, andando a bilanciare i rumori esterni con una tecnologia avanzata di cancellazione attiva del rumore basata sull'intelligenza artificiale. In totale sono presenti due microfoni incorporati, per ottimizzare al meglio il campionamento della voce.

Purtroppo le ROS Fusion II 500 non dispongono di connettività wireless, infatti sono esclusivamente delle cuffie cablate. In particolare offrono un duplice collegamento USB-C e jack 3,5 con i rispettivi cavi e adattatore USB-A inclusi nella confezione. Una scelta per certi versi discutibile, se si vuole puntare all'universalità del prodotto. Sul fronte compatibilità ASUS garantisce il funzionamento con tutte le principali console di nuova e vecchia generazione, senza escludere chiaramente il PC ed eventuali smartphone o tablet. Su questo però abbiamo qualcosa da ridire, ma ci torneremo nel paragrafo dedicato all'esperienza d'uso.

Le cuffie ASUS ROG Fusion II 500 sono caratterizzate da padiglioni over-ear , che nascondono al loro interno due driver al neodimio da 50 millimetri ciascuno. Una soluzione tecnica standard per il settore, così come lo è l'impedenza da 32 ohm. Da promuovere invece la risposta in frequenza che raggiunge i 40 kHz e che rappresenta indubbiamente un grande punto di forza di numerosi prodotti ASUS. Un'altra caratteristica sicuramente apprezzata è la presenza dell' audio surround virtuale a 7.1 canali , attivabile mediante la pressione di un pulsante.

Design

ASUS ROG Fusion II 500 con la loro confezione

La prima impressione che si ha delle ROG Fusion II 500 è di una leggerezza quasi innaturale. Nonostante le loro dimensioni piuttosto generose, i 310 grammi di peso sono distribuiti in maniera eccellente. Spesso una tale caratteristica è sinonimo di fragilità, ma non è questo il caso. L'headset risulta essere molto robusto, pur non avendo dei materiali di scarsa qualità e senza sacrificare la sua flessibilità . Non dovrete quindi preoccuparvi di portarlo in giro per la vostra abitazione o anche all'esterno.

Il corpo delle cuffie è ricoperto da una piacevole finitura opaca leggermente ruvida, che si alterna con delle sezioni lucide più contenute e qualche altro dettaglio estetico, utilizzando un mix di tonalità di grigio molto eleganti. L'archetto risulta essere molto flessibile per adattarsi bene alle dimensioni di qualsiasi cranio, senza esercitare una pressione eccessiva. La parte superiore rivestita in pelle è sufficientemente morbida per non dare fastidio anche nelle sessioni di utilizzo prolungato.

Comandi sul padiglione sinistro delle ASUS ROG Fusion II 500

I padiglioni possono essere regolati in altezza, sfruttando un classico meccanismo a scatto che offre un buon livello di resistenza meccanica per mantenere la forma desiderata. La struttura permette inoltre ai padiglioni di essere ruotati di 90 gradi per appoggiare le cuffie su una superficie piana quando non le stiamo utilizzando. Allo stesso modo, il loro grado di mobilità orizzontale è veramente ottimo, rendendole praticamente perfette per qualsiasi forma della testa. ASUS ha deciso di includere nella confezione due paia di cuscinetti per i padiglioni. Quelli in pelle risultano essere sicuramente più eleganti, ma potete optare anche all'alternativa ricoperta da tessuto sintetico. Purtroppo cambiarli non risulterà così semplice, perché non dispongono di un meccanismo apposito, come quelli magnetici adottati dalla concorrenza. Entrambi sono sufficientemente spessi per ospitare nell'incavo centrale delle orecchie grandi, merito anche delle dimensioni complessive. La loro massima estensione raggiunge infatti 11 centimetri di lunghezza, per ricoprire bene i lobi.

Collegando le ROG Fusion II 500 le parti lucide si illuminano con i LED RGB racchiusi nei padiglioni. Grazie al software Armoury Crate di ASUS è possibile scegliere tra sei effetti di illuminazione: statico, respiro, stroboscopico, ciclo colore, arcobaleno e musica. In totale il dispositivo supporta 16,8 milioni di colori e svariate altre funzioni di accoppiamento con altri dispositivi compatibili con Aura Sync. Ovviamente è possibile spegnere i LED per ottenere un design più elegante e meno eccentrico.

Archetto delle cuffie ASUS ROG Fusion II 500

Le cuffie hanno una serie di pulsanti, switch e comandi di controllo, che possono essere facilmente raggiunti dall'utente. Sul padiglione sinistro si trova lo switch per attivare il microfono e la rotella del volume. Quest'ultima, oltre ad avere un meccanismo preciso per la regolazione del volume, può essere premuta per attivare l'audio virtuale a 7.1 canali. Ci sono inoltre i due ingressi per il cavo jack da 3,5 millimetri e la porta USB-C. Sul padiglione destro invece è stato implementato un pulsante per passare dalla modalità PC a quella console, assieme ad un'altra rotella di regolazione simile a quella del volume, che serve a bilanciare l'audio tra gioco e chat vocale. La rotella appena citata non offre però la medesima resistenza di quella del volume, rendendo la calibrazione meno precisa.

Una particolarità di queste ASUS Fusion II 500 è l'assenza della classica asta per il microfono, che rappresenta uno standard per gli headset da gaming che vogliono raggiungere un'elevata qualità audio in ingresso. Al suo posto troveremo due microfoni interni, posizionati in piccoli fori che non stonano a livello di design.