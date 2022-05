GreedFall 2: Spiders vuole essere ciò che BioWare non è più secondo il CEO

Parlando con IGN USA, la CEO di Spiders - team al lavoro (anche) su GreedFall 2 The Dying World - ha svelato che la società di sviluppo vuole essere ciò che BioWare non è più, prendendo ispirazione da giochi come Knight of the Old Republic.

Jehanne Rousseau - CEO di Spiders - ha affermato: "Siamo tutti fan di questo tipo di giochi, quindi credo che il motivo per cui gli Spiders hanno deciso di creare giochi di ruolo in stile BioWare sia stato in parte dovuto alla nostra frustrazione, perché non potevamo più giocare a questo tipo di giochi. Poiché BioWare ci ha influenzato molto, volevamo davvero essere in grado di sviluppare questo tipo di giochi".

Il risultato di tale passione si è in parte visto in giochi come Mars War Logs (2013), tributo a Mass Effect, e GreedFall (2019), tributo a Dragon Age. GreedFall ha avuto successo e quindi il team ha deciso di produrre un seguito. "L'idea è di dare ai giocatori che amano i giochi in stile BioWare come Dragon Age la possibilità di viaggiare in un altro mondo, con un diverso tipo di ambientazione".

Una scena del trailer di GreedFall 2

Spiders afferma anche che un'altra fonte di ispirazione è Knights of the Old Republic (KOTOR), sopratutto per quanto riguarda il combattimento in tempo reale con pausa tattica. Per avvicinarsi a questo obiettivo, GreedFall 2 proporrà dei compagni con una IA di qualità superiore.

Considerando che la fonte di ispirazione è BioWare, potreste pensare che Spiders pensa di poter realizzare il migliore GDR di sempre. La CEO afferma però: "Non dirò le solite cose come: 'Vogliamo diventare il miglior studio di giochi di ruolo, bla, bla'. No, non può essere vero perché ci sono studi molto più grandi. Ma possiamo offrire ai giocatori delle avventure straordinarie e condividere con loro l'amore per questo tipo di giochi, per questo tipo di storie, ed è questo l'obiettivo che mi pongo oggi".

Ecco infine trailer, immagini, periodo di uscita e piattaforme di GreedFall 2 The Dying World.