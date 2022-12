Blacktail, la recensione dell’open world basato sulle fiabe di Baba Yaga

Il fascino delle fiabe sopravvive allo scorrere del tempo e al mutare dei gusti. Oggi come secoli fa, incantano bambini, adolescenti, adulti, anziani. Chi sceglie di approfondire la genesi o le radici folcloristiche, si accorge inoltre che le versioni originali sono diversissime da quelle attuali. Moltissime fiabe, all'inizio, era assai più oscure rispetto ad oggi; ne leggiamo fondamentalmente una versione edulcorata, conservando spesso solo protagonisti e contesti. Però vi sono anche nemici nati cattivi e rimasti tali, come la strega Baba Yaga. La presenza di Baba Yaga è una costante nella letteratura popolare dell'Europa orientale. Ispirandosi a un personaggio così celebre, gli sviluppatori di The Parasight - molti dei quali veterani di Bloober Team - hanno pensato bene di intesservi attorno una storia mai raccontata prima, ambientandola addirittura all'interno di un open world, ora disponibile su console e PC: Blacktail. "Addirittura" non perché vi siano leggi a vietarlo, ma perché The Parasight è a tutti gli effetti un team indie e sappiamo bene quanta cura, lavoro e risorse richiedano i titoli a mondo aperto. pensate al recente Assassin's Creed Valhalla, probabilmente ad oggi, per vastità, il massimo esponente del genere. Quella che segue è la recensione di Blacktail, frutto di una ventina (o poco più) di ore di gioco su PlayStation 5. Se vi sembrano poche, continuate a leggere, così da comprendere natura, dimensioni e struttura di questa curiosa incursione nelle terre del fantasy.

La storia: Baba Yaga e un mistero da svelare Il mondo di Blacktail riuscirà ad incantarvi in pochi minuti Blacktail narra le origini della strega Baba Yaga. Sull'intera storia aleggia un vago senso di incertezza e di inquietudine, e questo è bene perché entrambe garantiscono il fascino inaspettato dell'intera produzione; la narrazione in sé nei primi momenti non convince del tutto, ma dopo un paio di ore resterete letteralmente incollati allo schermo perché vorrete saperne di più su questa strana ragazza, Yaga, e sul destino di sua sorella Zora. Molti sono, da subito, i punti oscuri della vicenda. Yaga ha manifestato strani poteri, ed è avvenuto un incidente nel villaggio in cui vive con la sorella; Zora è poi sparita dalla circolazione. Per poter tornare nella propria casa, Yaga è quindi alla sua ricerca, ma la ragazza sembra essersi volatilizzata nel nulla. In tutto questo, Yaga continua ad indossare per tutto il tempo una maschera inquietante sul volto, e come se non bastasse sente una Voce - sono i consigli costanti di un vero e proprio essere soprannaturale, di una strega dei boschi, la quale non sembra però avere una consistenza fisica. Di più non possiamo dirvi, ma sappiate che l'intera avventura consiste in questo: nella ricerca della sorella di Yaga, la quale lungo il percorso deciderà, come si dice, "quale mestiere vorrà fare da grande". Ovvero, se abbracciare il sentiero della luce, agendo per il bene del mondo della foresta, o dell'oscurità, mostrandosi dunque priva di scrupoli e sfruttando ogni essere vivente pur di raggiungere i propri scopi. La scelta starà al giocatore, il quale dovrà selezionare determinate opzioni durante i dialoghi oppure compiere determinate azioni. Anche piccole, anche apparentemente insignificanti: se un uccello resta intrappolato in una pianta carnivora, preferite colpire la pianta uccidendo entrambi oppure trovare una soluzione che consenta di liberare la creatura intrappolata? Il mondo di gioco è poi ricco di personaggi secondari più o meno rilevanti: Gnoll (sorta di troll fiabeschi), funghi giganteschi (tanto inquietanti quanto... parlanti!), formiche assetate di sangue, larve che gestiscono il mercato locale, draghi famelici di miele e ogni altra stranezza possibile. L'ambientazione è assolutamente perfetta e coerente con il mondo fiabesco dell'Europa orientale, inquietante e costantemente oscillante tra atmosfere solari e notturne. La storia può essere completata in circa dodici o quindi ore, a seconda di quanto vorrete esplorare il circondario.

Il mondo di gioco: un open world? In Blacktail troverete nemici in ogni dove, quindi attenzione durante l'esplorazione Il mondo di gioco di Blacktail può sembrare a tutti gli effetti un open world, e in un certo senso lo è, dal momento che si può esplorare in (quasi) assoluta libertà una mappa di gioco estesa, curata e piacevolmente densa di personaggi, eventi, oggetti e missioni. Tuttavia, proseguendo un po' nell'avventura, ci si accorge anche dei limiti dell'offerta: la mappa non è poi eccezionalmente vasta, bastano una manciata di minuti per attraversarla da un capo all'altro e soprattutto per proseguire è sufficiente seguire le indicazioni spostandosi dal punto A al punto B. Si ha subito, insomma, l'impressione di trovarsi di fronte ad una produzione indie, o che comunque non può in alcun modo eguagliare i risultati dei veri tripla AAA a mondo aperto. Questo non è per forza di cose un male: gli sviluppatori hanno voluto ricreare un contesto fiabesco nel quale il giocatore potesse immergersi. A volte riciclando un po' troppo stesso ambientazioni, elementi naturali, e nemici. Immergersi, ma non "perdersi", questo il punto. In Blacktail si è davvero sempre guidati: l'offerta principale consiste nella storia e questa storia è il filo conduttore tra luoghi ed eventi, il punto di riferimento costante che gli sviluppatori non vogliano che perdiate mai. Tutto il resto è un pretesto, è un accessorio: il sistema di creazione degli oggetti, basato sull'accumulo di risorse, non ha nulla delle profondità o possibilità che potreste aspettarvi. Qualsiasi elemento utile si trova letteralmente ovunque: aprire l'inventario ogni due per tre, perché le frecce sono finite e bisogna quindi mettere insieme quei maledetti ramoscelli, è più seccante che altro. Anche lo spostamento rapido basato sui gatti neri della strega ci ha lasciati un po' perplessi: vale quasi la pena di farsela a piedi, tanto non ci vuole molto. L'unico luogo davvero importante è la casa di Baba Yaga, perché in quel calderone gigante è possibile sbloccare le nuove abilità della protagonista, portandovi ricette e ingredienti speciali.

Gameplay: un’avventura in prima persona Se vi piace il tiro con l'arco, Blacktail è il gioco che aspettavate da tutta una vita Blacktail, lo abbiamo detto, è un'avventura in prima persona (non è possibile passare dalla prima alla terza come in Skyrim o Fallout). Per di più la protagonista ha in dotazione una sola arma, l'arco - possono cambiare le tipologie di frecce, si possono aggiungere trucchetti magici con il guanto fornito dalla Voce, e si possono anche utilizzare in battaglia altre diavolerie come la Scopa, utile per attirare i nemici in un solo punto. Ma l'arco regna incontrastato: si incocca la freccia, si punta, si tende la corda, si scaglia la freccia. Ci si abitua, anche su console, basta un po' di pratica. E tuttavia vi sono delle magie davvero sbilanciate: a un certo punto, approfittando delle scelte morali "oscure", abbiamo sbloccato una tecnica di assorbimento dell'energia dei nemici. È sufficiente tenere premuto un comando, e in automatico il raggio sottrae forza vitale a loro per donarla a noi. Da quel momento in poi, lo abbiamo tenuto in azione per tutta l'esplorazione, senza più curarci dei mostriciattoli minori, che agonizzavano a terra in pochi secondi. È solo un esempio, ma rende l'idea: neppure l'albero delle abilità è curato chissà fino a quale punto. D'altra parte garantisce approcci diversi in base allo stile degli altrettanto diversi giocatori (a patto che vi accontentiate dell'arco, perché a quello non c'è davvero rimedio). Il sistema di esplorazione in molte occasioni si è mostrato discretamente punitivo, e questo è un bene, perché favorisce un avanzamento sensato all'interno di luoghi in cui ci si avventura per la prima volta; anche il game over è abbastanza frequente. Gli elementi survival esigono che si trovino in ogni luogo le risorse per creare i propri strumenti (su tutti le indispensabili frecce) e che si caccino animali selvatici per ripristinare vitalità e salute. Neppure questo è fondamentale - non con la magia che sottrae vita ai nemici, non con le bacche che crescono ovunque - e si torna dunque a chiedersi perché introdurre meccaniche che possono essere tranquillamente ignorate.