WandaVision 1x06, la recensione

Col sesto episodio, ormai a tre settimane dalla conclusione, WandaVision si discosta sempre di più dalla formula della sitcom con cui i Marvel Studios hanno inaugurato la serie. Non solo la storia nella bolla di Westview e quella all'esterno sono sempre più intrecciate, ma il nuovo episodio si disfa anche delle risate registrate per prendere una deriva più seria e drammatica nel giro di pochi minuti. La fonte d'ispirazione televisiva, questa volta, è Malcolm in the middle , famosa sitcom che, in realtà, è andata in onda nei primi anni 2000: l'attenzione si sposta infatti sui figli di Wanda e Visione, Tommy e Billy, e sulle dinamiche familiari che si sono complicate col ritorno di Pietro in chiusura della puntata precedente. Personaggio che diventa sempre più misterioso...

Nuovissimo Halloween spaventacolare!

Una scena di WandaVision.

Come dicevamo, ormai WandaVision segue due storyline distinte che stanno convergendo sempre di più. Dobbiamo ammettere che, questa settimana, quella incentrata sullo SWORD fuori dall'Esa, non ci ha convinto fino in fondo: gli sceneggiatori hanno disposto le pedine sulla scacchiera per il rush finale in modo un po' troppo forzato e meno credibile del solito. Come volevasi dimostrare, Hayward caccia Monica, Jimmy e Darcy per averlo contestato, ma i tre riescono a rientrare nella base dopo una scazzottata e si nascondono in uno scompartimento dal quale Darcy riesce a, ehm, hackerare i sistemi informatici dello SWORD, scoprendo alcuni segreti importanti. Il misterioso Progetto Cataratta è uno di essi, ma non sappiamo ancora nulla a riguardo, mentre l'altro ha a che fare con l'effetto che il perimetro dell'Esa ha avuto su Monica, che l'ha attraversato due volte: quando è entrata e quando Wanda l'ha sbattuta fuori. Nei fumetti, Monica è una supereroina che può trasformarsi in energia e che in tempi recenti ha assunto l'alias di Spectrum.

Una scena di WandaVision.

Mentre Monica e Jimmy lasciano l'accampamento SWORD per incontrare l'ingegnere aerospaziale contattato da Monica - un cameo probabilmente molto importante che molti sperano essere nientepopodimeno che Reed Richards nella sua prima comparsa nel Marvel Cinematic Universe - nel mondo perfetto (?) di Wanda è Halloween. L'episodio della sitcom, come abbiamo detto all'inizio, ricalca fedelmente il taglio di Malcolm in the Middle sia come regia, sia come caratterizzazione. Abbiamo i bambini impertinenti che sfondano la quarta parete, rivolgendosi direttamente agli spettatori, il "fratellone" e i genitori strampalati. Qualcosa, però, non torna. Visione approfitta della circostanza per fare la ronda di quartiere, ma in realtà vuole esplorare i confini di Westview, e questo lo porta a scoprire che più ci si allontana da Wanda, minore è il controllo che lei - o chi per lei... - esercita sugli abitanti. L'episodio assume subito contorni molto più inquietanti. Gli abitanti ai confini sono intrappolati in un loop, se non proprio congelati nel tempo, ma apparentemente consapevoli della loro condizione.

Una scena di WandaVision.

Questo sembrerebbe scagionare Agnes, anche se la sua presenza ai confini della città resta sospetta. Visione riesce a portare a galla la sua personalità e si ritrova davanti a una donna in preda al panico che incolpa Wanda di tutto l'accaduto. Ciò induce Visione a fare il passo più importante: superare la barriera. Frattanto, Wanda è in giro col fratello e i suoi figli: Tommy, in particolare, sembrerebbe aver sviluppato la super velocità dello zio, insieme al quale scatena un po' di caos in città. I dialoghi tra Wanda e Pietro sono, però, il passaggio cruciale dell'episodio perché sollevano moltissimi interrogativi. È chiaro che Wanda stia cercando di capire se quel Pietro - che ha un aspetto diverso rispetto a quello di Avengers: Age of Ultron, come vi abbiamo spiegato la scorsa settimana - sia davvero suo fratello, e lui si difende mettendo in discussione il ruolo di Wanda nel controllo di Westview. Insomma, questo Pietro sa molto di più di quello che dovrebbe, e sembra esistere quasi soltanto per provocare la sorella.

Una scena di WandaVision.

Ma se gran parte dell'episodio sembra ruotare intorno al nulla, gli ultimi minuti sono quelli che contano davvero. Visione attraversa la barriera ma comincia a disintegrarsi dopo averla superata con grandi sforzi, sotto gli occhi impotenti dello SWORD. Billy percepisce il pericolo e avverte Wanda che, dopo aver messo Pietro fuori gioco alla sua ennesima provocazione, ingrandisce il perimetro dell'Esa, riprendendo Visione e, al contempo, fagocitando gran parte dell'avamposto SWORD e persino Darcy. Scampano alla trasformazione solo Monica e Jimmy, già lontani, e Hayward e un manipolo di soldati, che riescono fuggire in tempo. Insomma, il cliffhanger ci avverte chiaro e tondo che siamo entrati nella fase finale di questa storia.